Россияне стали покупать больше восстановленных смартфонов: продажи Xiaomi, Honor и Huawei выросли в «М.Видео»

Компания «М.Видео» проанализировала продажи восстановленных смартфонов в августе 2026 года. В последнюю полную неделю месяца, с 24 по 30 августа, спрос на Android-модели увеличился на 13% по сравнению с предыдущей неделей. В целом за август продажи таких устройств выросли на 15% относительно июля.

Основным драйвером сегмента стали смартфоны на Android: их доля достигла 56% против 51% месяцем ранее. Продажи увеличились на 15% в штуках и на 19% в денежном выражении. Наиболее заметный рост показали восстановленные Xiaomi — плюс 62%, тогда как Honor прибавила 35%, Huawei — 6%. Продажи Samsung в штуках не изменились, но в деньгах выросли на 8%.

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Непосредственно перед началом учебного года спрос на отдельные бренды ускорился. За неделю с 24 по 30 августа продажи восстановленных Xiaomi выросли на 45%, а Honor — более чем в два раза. Средняя цена Android-смартфона составила 23,4 тыс. рублей: для Samsung — 30,6 тыс., Huawei — 23,1 тыс., Honor — 15,1 тыс., Xiaomi — 14,2 тыс. рублей.

Весь рынок восстановленных смартфонов в августе вырос на 6% в штуках и на 4% в деньгах. При этом iPhone сохранил крупнейшую долю: 44% продаж в штуках и 59% в денежном выражении. Средняя стоимость восстановленного iPhone составила около 42,6 тыс. рублей.