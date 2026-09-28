Samsung начала выпуск финальной стабильной One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy S25

Компания Samsung официально начала распространять стабильную версию новейшей оболочки One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для серии Galaxy S25.

Обновление с номером сборки S938NKSUCDZIF уже получают участники бета-программы в Южной Корее, что одновременно означает завершение тестирования новой версии оболочки.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Размер пакета составляет около 535 МБ. В состав прошивки вошел патч безопасности от 5 сентября 2026 года. Первоначально обновление доступно именно бета-тестерам, после чего Samsung планирует расширить его распространение на другие устройства серии Galaxy S25.

В течение ближайших дней ожидается, что прошивка появится и в других странах мира.