Новые Honda получат китайский автопилот Momenta и HarmonyOS от Huawei
Компания рассчитывает ускорить интеллектуальную трансформацию автомобилей
Компания Honda объявила, что автомобили 2027 года для китайского рынка постепенно получат технологии помощи водителю Momenta и операционную систему Huawei HarmonyOS.
Японский автопроизводитель уже заключил с обеими компаниями соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере интеллектуальных автомобильных технологий.
Honda также планирует существенно увеличить долю местных поставщиков. Согласно плану, в моделях 2028 года их доля превысит 99%. Автомобили будут постепенно переводиться на платформы китайских партнеров Dongfeng Motor Group и GAC Group.
В 2027 году Honda намерена представить первый электромобиль с технологиями партнеров, включая силовые установки, после чего компания начнет расширять модельный ряд. Разработка будет вестись по трехсторонней схеме с участием китайских партнеров, совместных предприятий Honda и самой японской компании.
Комментарии