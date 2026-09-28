Новые Honda получат китайский автопилот Momenta и HarmonyOS от Huawei

Компания Honda объявила, что автомобили 2027 года для китайского рынка постепенно получат технологии помощи водителю Momenta и операционную систему Huawei HarmonyOS.

Японский автопроизводитель уже заключил с обеими компаниями соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере интеллектуальных автомобильных технологий.

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Honda также планирует существенно увеличить долю местных поставщиков. Согласно плану, в моделях 2028 года их доля превысит 99%. Автомобили будут постепенно переводиться на платформы китайских партнеров Dongfeng Motor Group и GAC Group.

В 2027 году Honda намерена представить первый электромобиль с технологиями партнеров, включая силовые установки, после чего компания начнет расширять модельный ряд. Разработка будет вестись по трехсторонней схеме с участием китайских партнеров, совместных предприятий Honda и самой японской компании.