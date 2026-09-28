Представлен внешний объектив Honor размером c помаду

Компактный G200 предназначен для портретов и крупных планов, а G500 рассчитан на съемку удаленных объектов.

Компания Honor представила два внешних объектива-телеконвертера для смартфонов Magic 9 и Magic 9 Pro Max.

Первым в линейке стал G200 с фокусным расстоянием 200 мм. Устройство совместимо с обеими моделями смартфонов и подходит для портретной съемки, крупных планов и других сцен, где требуется дополнительное приближение.

G200 получил компактный корпус длиной 81 мм и весит около 88 г. По размерам аксессуар сопоставим с губной помадой, поэтому его можно использовать как легкое дополнение к смартфону без существенного увеличения комплекта для съемки.

Более дальнобойным решением стал Honor G500, о котором мы уже писали в анонсе старшего смартфона. Телеконвертер увеличивает собственное фокусное расстояние 85-миллиметровой камеры Magic 9 Pro Max в 5,88 раза, обеспечивая эквивалент 500 мм.

При этом заявленная поддержка позволяет вести съемку с фокусным расстоянием до 14 000 мм. Аксессуар ориентирован на концерты, спортивные соревнования и съемку дикой природы.