Двигатели включили, но ракета осталась на Земле. SpaceX провела огневое испытание перед миссией Crew-13

Ракета Falcon 9 отправит к МКС экипаж из четырех человек 1 октября с космодрома во Флориде.

Компания SpaceX завершила статическое огневое испытание Falcon 9 — двигатели ракеты отработали полный расчетный цикл при закреплении носителя на стартовом комплексе. Испытание подтвердило готовность ракеты к запуску пилотируемой миссии Crew-13 к Международной космической станции.

Старт запланирован на 1 октября в 11:10 по восточному времени США с площадки SLC-40 на мысе Канаверал. Резервное окно предусмотрено на 2 октября в 10:47. Для миссии используют первую ступень Falcon 9, которая отправится в третий полет после запуска Crew-12 и одной миссии Starlink. После разделения ступень должна совершить посадку в зоне LZ-40.

Crew Dragon ранее применялся для миссии Ax-4. На орбиту отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт Сергей Тетерятников.

Экипаж проведет на МКС длительную исследовательскую миссию, включая эксперименты для подготовки будущих полетов человека за пределы низкой околоземной орбиты.

Изначально запуск планировался на 12 сентября, однако подготовку пришлось перенести. Причиной стала утечка окислителя в двигательной системе Crew Dragon, из-за которой потребовались ремонтные работы и последующие испытания.