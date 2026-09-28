Xiaomi предлагает увеличить ёмкость аккумуляторов Xiaomi 14 и 14 Pro и установить более современные АКБ в Китае

Xiaomi представила сервис обновления аккумуляторов для смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro, который, как ожидается, станет доступен в Xiaomi Mall с 1 октября.

Обычная стоимость услуги составит 189 юаней, а с 1 по 7 октября на нее будет действовать скидка 20%.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

После замены емкость батареи Xiaomi 14 увеличится с 4610 до 4795 мА•ч. Для Xiaomi 14 Pro показатель вырастет с 4880 до 5140 мА•ч. Таким образом, владельцы двух моделей смогут получить аккумулятор большей емкости без замены самого смартфона.

Услуга пока не распространяется на Xiaomi 14 Ultra. Эта модель изначально оснащена аккумулятором Jinshajiang, который на 8% компактнее батареи предыдущего поколения при увеличенной на 300 мА•ч емкости.