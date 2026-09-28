«Настольный суперкомпьютер», 192 ГБ LPDDR5X-8533, до 4 ТБ SSD, LLM на 320 млрд параметров, цена для первых покупателей — 6600 долларов. GMKtec выпустила EVO-X5 Pro

Для накопителей предусмотрены три слота M.2 2280 с интерфейсами PCIe Gen4 ×4

Компания GMKtec выпустила настольный компьютер EVO-X5 Pro, позиционируемый как «суперкомпьютер для ИИ».

Устройство построено на AMD Ryzen AI Max+ PRO 495, оснащается до 192 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и поддерживает локальный запуск больших языковых моделей объемом до 320 млрд параметров.

Для накопителей предусмотрены три слота M.2 2280 с интерфейсами PCIe Gen4 ×4, ×4 и ×1. Набор внешних подключений включает два порта USB-C 80 Гбит/с, два USB-C 40 Гбит/с и два сетевых разъема 10GbE RJ-45. Также установлен отдельный модуль безопасности TPM 2.0.

EVO-X5 Pro доступен в конфигурациях с 192 ГБ ОЗУ и SSD на 2 или 4 ТБ. Версия 192 ГБ + 2 ТБ стоит 6800 долларов, для ранних покупателей цена снижена до 6600 долларов.

Модификация 192 ГБ + 4 ТБ оценивается в 7100 долларов, при раннем бронировании — 6900 долларов.