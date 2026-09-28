Представлен неубиваемый SSD Samsung P9 Classic на 2 ТБ с USB4 и скоростью до 4 ГБ/с

Он уже поступил в продажу в Китае

Samsung Electronics выпустила портативный твердотельный накопитель P9 Classic Edition объемом 2 ТБ. Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 3799 юаней и поставляется с 5-летней гарантией.

Накопитель оснащен интерфейсом USB4 Type-C с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Максимальная последовательная скорость чтения достигает 4000 МБ/с, записи — 3800 МБ/с. При активации технологии Smart TurboWrite скорость последовательной записи составляет до 2000 МБ/с.

Корпус P9 Classic получил усиленную защиту от перегрева, падений и вибраций. Производитель заявляет устойчивость к падению с высоты до 2 м. На корпусе также предусмотрены светодиодные индикаторы состояния.