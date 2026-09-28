Сделано в России: стартовали продажи седана Tenet A8

Российский автобренд Tenet объявил о начале продаж седана A8. Автомобиль доступен в комплектациях «Прайм» и «Ультра» стоимостью 2,89 млн и 3,39 млн рублей соответственно с учетом специального предложения. Первые машины уже поступили к дилерам, одновременно запущена кредитная программа.

Tenet A8 получил два варианта силовых установок. Базовая версия оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В «Ультра» установлен 2-литровый двигатель на 197 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд, заявленный расход топлива — 8,5 л на 100 км.

В оснащение «Прайм» входят 15,6-дюймовый мультимедийный экран, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, электропривод багажника, беспроводное подключение смартфонов и система кругового обзора. «Ультра» дополнительно получила панорамную крышу, вентиляцию передних кресел, беспроводную зарядку и расширенный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Производство полного цикла организовано на заводе холдинга «АГР» в Шушарах. На автомобиль предоставляется три года заводской гарантии и еще два года технической поддержки — в общей сложности до пяти лет или 150 тыс. км.