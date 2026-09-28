Представлен первый дверной видеозвонок с панорамным обзором и камерой 3K HDR от Anker

Компания Anker представила умный дверной видеозвонок Eufy Video Doorbell S4 за 300 долларов.

Производитель называет новинку первым в мире устройством такого типа с VR-просмотром: пользователь получает панорамное изображение входной зоны и может осматривать его, поворачивая смартфон или используя VR-гарнитуру.

Источник изображения: gizmochina // Anker

Камера с разрешением 3072×3072 пикселя записывает видео в формате 3K HDR с частотой до 24 кадров/с и поддерживает 8-кратный зум. При нажатии кнопки на смартфон поступает уведомление в формате входящего вызова, после ответа открывается полноэкранный панорамный режим с возможностью двусторонней голосовой связи.

Источник изображения: gizmochina // Anker

За отслеживание посетителей отвечает система Eufy OmniTrack на базе ИИ. Она автоматически удерживает человека в центре кадра, а радар и два PIR-датчика обнаруживают движение на расстоянии до 8 м. Также предусмотрены распознавание людей, лиц и посылок, цветное ночное видение с двумя прожекторами и поддержка Amazon Alexa, Google Home и Apple HomeKit. Для работы последнего потребуется шлюз HomeBase S380.