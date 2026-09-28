Некоторые iPhone 18 Pro зависают и перезагружаются. Apple уже сделала официальное заявление

Сбой возникает при определенных сценариях аутентификации по лицу

По отзывам в социальных сетях, некоторые iPhone 18 Pro при неудачном распознавании лица могут внезапно зависнуть, после чего устройство автоматически перезагружается.

Стоит отметить, что различные сбои у новых смартфонов iPhone возникают ежегодно после запуска и зависят от конкретных сценариев использования, поэтому для устранения проблемы пользователям, вероятно, придется дождаться следующего обновления системы.

28 сентября представители службы поддержки Apple подтвердили получение обращений о подобных неполадках. По их словам, проблема связана с системным программным обеспечением, а не аппаратной частью смартфонов.

Информация уже передана инженерному подразделению, а устранить сбой планируется посредством обновления операционной системы.