Сбер запустил «Фабрику» ИИ-сервисов: желающим доступны «Мультитул», ИИ-консьерж и «Айва»

На время тестирования всё доступно бесплатно

Сбер начал тестирование первых продуктов «Фабрики Disrupt» — направления, созданного для быстрой проверки ИИ-гипотез на реальных пользователях. Среди новых сервисов — инструменты для работы с файлами, планирования, здоровья и голосового ввода.

«Мультитул» помогает выполнять задачи с документами с помощью текстовых или голосовых команд. Сервис может анализировать отчёты, создавать презентации и таблицы, проводить исследования и писать код. Он также поддерживает интеграцию с почтой, календарём и сторонними рабочими сервисами.

ИИ-консьерж выполняет повседневные организационные задачи: ищет и сравнивает варианты, подбирает рестораны, отели и маршруты, составляет планы и чек-листы, создаёт события в календаре и может совершать звонки по поручению пользователя.

«Айва» ориентирована на задачи, связанные со здоровьем. Сервис распознаёт продукты по фотографиям, рассчитывает калорийность и КБЖУ, помогает вести дневник питания и формировать планы тренировок. Также он может собрать информацию о состоянии пользователя для подготовки к визиту к врачу.

Отдельный сервис «Тайп» преобразует голос в текст на Windows и macOS. Распознавание, расстановка знаков препинания и исправление ошибок выполняются локально, без передачи данных в интернет.

До конца 2026 года «Фабрика Disrupt» планирует проверить более 100 ИИ-гипотез и выпустить свыше 20 экспериментальных сервисов.