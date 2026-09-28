20 дней без подзарядки, экран E Ink, масса 61 г при толщине 5,6 мм и магнитное крепление к смартфону. Представлена электронная книга Honor Life S3

Honor представила портативную читалку с магнитным креплением к смартфону, экраном 3,68 дюйма и автономностью до 30 часов непрерывного чтения. Honor Life S3 уже поступила в продажу в Китае по цене 359 юаней.

Источник изображения: ithome // Honor

Устройство весит около 61 г при толщине 5,6 мм и оснащено магнитным креплением, позволяющим фиксировать его на задней панели смартфона. Управление реализовано через сенсорную поверхность.

Новинка получила E Ink-дисплей с технологией мягкой подсветки и разрешением 259 PPI. Производитель заявляет до 30 часов автономного чтения без подключения к сети, до недели работы после полной зарядки и до 20 дней в режиме ожидания.

Для передачи книг используется Wi-Fi 6, а загрузка файлов возможна через приложение Honor Magic Space. Читалка поддерживает форматы EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX и TXT, а встроенную память можно расширить картой TF объемом до 1 ТБ.