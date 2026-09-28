Почти все «фишки» Pro Max, но в компактном корпусе с экраном 6,37 дюйма. Представлен Honor Magic 9 с двумя 200-мегапиксельными камерами, батареей 8000 мАч и защитой IP69K

Honor представила флагманский смартфон Magic 9. Это компактная модель, но без компромиссов по части характеристик. Например, аппарат получил сразу две 200-мегапиксельные камеры, как и старшая модель Pro Max.

Главной особенностью смартфона стала камера. Honor оснастила Magic 9 200-мегапиксельным основным модулем и 200-мегапиксельным телеобъективом, а также добавила фирменную цветопередачу и визуальные профили ARRI. Смартфон поддерживает портретную съемку с зумом в полном 200-Мп разрешении и кинематографический формат кадра 2,39:1.

Собственно, камера — главная особенность Magic 9: впервые базовая модель линейки получила такую мощную оптическую систему. 200-мегапиксельные сенсоры используются в главном модуле и модуле с телеобъективом. Смартфон поддерживает портретную съемку с зумом в полном 200-мегапиксельном разрешении и с кинематографическим форматом кадра 2,39:1.

Для съемки удаленных объектов компания представила необычный аксессуар — внешний 200-мм телеконвертер. Он крепится к смартфону, весит всего 88 г и позиционируется как решение для концертов, спортивных мероприятий и других сцен, где требуется большое приближение.

В основе Magic 9 лежит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. За беспроводную связь отвечает собственный RF-чип Honor C3. Смартфон также получил защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, фронтальная камера — квадратная, с соотношением сторон 1 : 1 и разрешением 55 Мп.

6,37-дюймовый OLED-дисплей поддерживает регулировку ШИМ с частотой 3840 Гц, то есть является немерцающим в большинстве ситуаций. Заявлено аппаратное снижение синего света и пиковая яркость до 10 000 нит в отдельных сценариях отображения HDR-контента. Емкость аккумулятора составила 8000 мАч.

Magic 9 стал одним из первых устройств с оболочкой MagicOS 11. В систему встроен ИИ-агент, созданный совместно с Alibaba, для которого предусмотрена отдельная физическая кнопка. Он умеет распознавать информацию на экране, автоматически добавлять события в календарь и сохранять часто используемые QR- и цифровые коды.

В Китае смартфон доступен в четырех конфигурациях: 12/256 ГБ — 745 долларов, 12/512 ГБ — 820 долларов, 16/512 ГБ — 895 долларов и 16 ГБ/1 ТБ — 1040 долларов. Покупателям предложены желтая, белая, черная и оливково-зеленая расцветки.