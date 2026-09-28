Почти все «фишки» Pro Max, но в компактном корпусе с экраном 6,37 дюйма. Представлен Honor Magic 9 с двумя 200-мегапиксельными камерами, батареей 8000 мАч и защитой IP69K

Honor мощно прокачала базовую модель флагманской линейки

Мобильные телефоныHonor

Honor представила флагманский смартфон Magic 9. Это компактная модель, но без компромиссов по части характеристик. Например, аппарат получил сразу две 200-мегапиксельные камеры, как и старшая модель Pro Max.

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Источник изображения: Honor

Главной особенностью смартфона стала камера. Honor оснастила Magic 9 200-мегапиксельным основным модулем и 200-мегапиксельным телеобъективом, а также добавила фирменную цветопередачу и визуальные профили ARRI. Смартфон поддерживает портретную съемку с зумом в полном 200-Мп разрешении и кинематографический формат кадра 2,39:1.

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Источник изображения: Honor

Собственно, камера — главная особенность Magic 9: впервые базовая модель линейки получила такую мощную оптическую систему. 200-мегапиксельные сенсоры используются в главном модуле и модуле с телеобъективом. Смартфон поддерживает портретную съемку с зумом в полном 200-мегапиксельном разрешении и с кинематографическим форматом кадра 2,39:1.

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Источник изображения: Honor

Для съемки удаленных объектов компания представила необычный аксессуар — внешний 200-мм телеконвертер. Он крепится к смартфону, весит всего 88 г и позиционируется как решение для концертов, спортивных мероприятий и других сцен, где требуется большое приближение.

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Источник изображения: Honor

В основе Magic 9 лежит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. За беспроводную связь отвечает собственный RF-чип Honor C3. Смартфон также получил защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, фронтальная камера — квадратная, с соотношением сторон 1 : 1 и разрешением 55 Мп.

6,37-дюймовый OLED-дисплей поддерживает регулировку ШИМ с частотой 3840 Гц, то есть является немерцающим в большинстве ситуаций. Заявлено аппаратное снижение синего света и пиковая яркость до 10 000 нит в отдельных сценариях отображения HDR-контента. Емкость аккумулятора составила 8000 мАч.

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Источник изображения: Honor

Magic 9 стал одним из первых устройств с оболочкой MagicOS 11. В систему встроен ИИ-агент, созданный совместно с Alibaba, для которого предусмотрена отдельная физическая кнопка. Он умеет распознавать информацию на экране, автоматически добавлять события в календарь и сохранять часто используемые QR- и цифровые коды.

В Китае смартфон доступен в четырех конфигурациях: 12/256 ГБ — 745 долларов, 12/512 ГБ — 820 долларов, 16/512 ГБ — 895 долларов и 16 ГБ/1 ТБ — 1040 долларов. Покупателям предложены желтая, белая, черная и оливково-зеленая расцветки.

20 дней без подзарядки, экран E Ink, масса 61 г при толщине 5,6 мм и магнитное крепление к смартфону. Представлена электронная книга Honor Life S3Сбер запустил «Фабрику» ИИ-сервисов: желающим доступны «Мультитул», ИИ-консьерж и «Айва»

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