Первый в мире компактный смартфон с двумя дисплеями, включая 6-дюймовый E Ink и съёмный 5-дюймовый ЖК-экран. Представлен Bigme Hibreak Dual 3

Bigme представила Hibreak Dual 3 — смартфон двумя экранами. Компания первой в мире объединила в одном телефоне цветной E Ink-дисплей, магнитный ЖК-экран и частоту обновления до 85 к/с.

Источник изображения: ithome // Bigme

Основной 6,13-дюймовый экран использует цветную и монохромную E Ink-технологию и рассчитан на чтение и рукописный ввод. Дополнительный магнитный дисплей диагональю 5 дюймов выполнен по технологии LCD и предназначен для видео, социальных сетей и других повседневных задач. Разные отпечатки пальцев могут разблокировать разные экраны, а фронтальная и основная камеры также привязаны к соответствующим дисплеям. Для ЖК-экрана предусмотрена разблокировка по лицу.

Аппарат получил восьмиядерную однокристальную систему Dimensity 8300 и работает под управлением Android 16. Поддерживаются сети 5G, две SIM-карты и конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти либо 16 ГБ и 512 ГБ. Дополнительно накопитель можно расширить картой TF объемом до 2 ТБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 4450 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Также предусмотрены стилус с распознаванием 4096 уровней давления и NFC.

Предзаказ Hibreak Dual 3 стартует от 629 долларов.