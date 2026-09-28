Спутниковую мобильную связь Starlink mobile запустили в Казахстане

Обычные смартфоны в Казахстане получили связь через Starlink за пределами сотовых сетей

Beeline Казахстан совместно со Starlink Mobile запустил сервис Direct to Cell, который позволяет совместимым смартфонам напрямую подключаться к спутникам в местах, где нет покрытия обычной сотовой сети. Проект реализован при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Главное преимущество технологии — отсутствие специального оборудования. Пользователям не нужен спутниковый телефон или внешняя антенна: подключение выполняется с обычного совместимого смартфона. На первом этапе доступны отправка и получение SMS, а также ряд базовых интернет-сервисов. В период промо-запуска услуга будет бесплатной для клиентов Beeline Казахстан.

Direct to Cell не заменяет наземные базовые станции, а дополняет существующую сеть. Спутниковая связь рассчитана прежде всего на работу в горах, степях, на загородных трассах и в других удаленных районах, где отсутствует мобильное покрытие. Она также может использоваться во время чрезвычайных ситуаций, когда наземная инфраструктура повреждена.

Чтобы подключиться к спутнику, смартфон должен находиться вне зоны действия обычной сети и иметь прямую видимость неба. Среди основных пользователей технологии называют туристов, жителей удаленных населенных пунктов, а также сотрудников дорожных, коммунальных и экстренных служб.

Проект стал продолжением испытаний, начавшихся в конце 2025 года. После серии тестов Казахстан стал первой страной Центральной Азии, где технология Starlink Direct to Cell перешла от испытаний к коммерческому пользовательскому сервису.

Пока спутниковое подключение поддерживается только на совместимых Android-смартфонах. В дальнейшем Beeline Казахстан планирует расширить поддержку и на устройства с другими операционными системами.