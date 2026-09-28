Аккумулятор нового поколения с рекордной плотностью 1000 Вт•ч/л, экран Honor Black Diamond и топовые камеры с телеобъективом 500 мм. Представлен Honor Magic 9 Pro Max

Он получил батарею на 8800 мА•ч с рекордной плотностью энергии

Honor представила Magic 9 Pro Max, сделав особый акцент на автономности и мобильной съемке.

Смартфон получил аккумулятор пятого поколения Qinghai Lake Blade емкостью 8800 мА•ч. Производитель заявляет плотность энергии 1000 Вт•ч/л и содержание кремния 40% — оба показателя названы максимальными для отрасли.

Новая батарея позволяет увеличить емкость без существенного роста занимаемого пространства либо использовать тот же объем для уменьшения толщины устройства. В конструкции применена компактная структура с высокой степенью использования внутреннего объема, дополненная кремний-углеродным анодным материалом.

Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 80 Вт, а автомобильная беспроводная зарядка мощностью 50 Вт совместима более чем с 300 моделями автомобилей.

Magic 9 Pro Max оснащен 6,85-дюймовым экраном Honor Black Diamond с разрешением 1,5K, технологией LTPO и покрытием AR. Заявленная отражательная способность составляет 1,5%, устойчивость к падениям увеличена в 25 раз по сравнению с обычными смартфонами, а к царапинам — в 15 раз.

Основная камера построена по схеме с двумя 200-мегапиксельными сенсорами: основной модуль имеет размер 1/1,28 дюйма, диафрагму f/1.57 и стабилизацию уровня подвеса CIPA 8.0, а перископный телеобъектив работает в связке с сенсором оптического формата 1/1,4 дюйма и получил диафрагму f/2.6.

Дополняют систему 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и фирменный чип обработки изображений Honor H1.

Отдельно компания заявила о 500-мм телеобъективе, который назван первым в отрасли решением такого типа. Камерная система рассчитана в том числе на съемку удаленных объектов и работу в условиях недостаточного освещения.

Для профессиональной видеосъемки предлагается дополнительный комплект. В него входят подставка-внешний аккумулятор, беспроводной пульт, боковая поворотная ручка, рамка расширения памяти, быстросъемный адаптер Arca, радиатор, задняя пластина для объектива и держатель фильтра.