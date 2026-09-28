Маска опередили: первый вычислительный спутник Индии с ИИ-чипами Nvidia запустят уже 1 октября 2026
TakeMe2Space планирует 1 октября запустить на ракете SpaceX аппарат MOI-1A
Индийский космический стартап TakeMe2Space готовится 1 октября вывести на орбиту спутник MOI-1A.
Компания называет его первым в Индии орбитальным вычислительным спутником. Аппарат массой менее 50 кг должен отправиться в космос в рамках запуска миссии SpaceX Transporter-18.
MOI-1A оснащен процессорами Nvidia Orin NX, предназначенными для вычислений непосредственно на борту. Такой подход позволяет обрабатывать получаемые спутником данные на орбите, не передавая на Землю весь исходный массив информации.
Основная задача проекта — перенести часть обработки данных с наземной инфраструктуры непосредственно на космический аппарат. Это может сократить объем информации, которую требуется передавать на Землю, и ускорить получение результатов анализа.
Компания TakeMe2Space сообщила о заключении договоров с 23 клиентами, в том числе с компаниями, занимающимися географическими информационными системами, и образовательными учреждениями. Среди клиентов — американская компания Little Place Labs, занимающаяся анализом космических данных. Клиенты смогут загружать на спутник контейнеризированные модели ИИ, которые смогут обрабатывать данные по мере прохождения над заданной областью и передавать результаты анализа на Землю, а не весь исходный набор данных.
Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX начнёт запускать на орбиту свои спутники с чипами Nvidia в 2027 году.
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