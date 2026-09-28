Маска опередили: первый вычислительный спутник Индии с ИИ-чипами Nvidia запустят уже 1 октября 2026

Индийский космический стартап TakeMe2Space готовится 1 октября вывести на орбиту спутник MOI-1A.

Компания называет его первым в Индии орбитальным вычислительным спутником. Аппарат массой менее 50 кг должен отправиться в космос в рамках запуска миссии SpaceX Transporter-18.

MOI-1A оснащен процессорами Nvidia Orin NX, предназначенными для вычислений непосредственно на борту. Такой подход позволяет обрабатывать получаемые спутником данные на орбите, не передавая на Землю весь исходный массив информации.

Источник изображения: Reuters // Mike Blake

Основная задача проекта — перенести часть обработки данных с наземной инфраструктуры непосредственно на космический аппарат. Это может сократить объем информации, которую требуется передавать на Землю, и ускорить получение результатов анализа.

Компания TakeMe2Space сообщила о заключении договоров с 23 клиентами, в том числе с компаниями, занимающимися географическими информационными системами, и образовательными учреждениями. Среди клиентов — американская компания Little Place Labs, занимающаяся анализом космических данных. Клиенты смогут загружать на спутник контейнеризированные модели ИИ, которые смогут обрабатывать данные по мере прохождения над заданной областью и передавать результаты анализа на Землю, а не весь исходный набор данных.

Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX начнёт запускать на орбиту свои спутники с чипами Nvidia в 2027 году.