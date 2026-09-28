Зима близко: графеновый обогреватель Xiaomi за 50 долларов всего за 3 с выходит на полную мощность 2200 Вт

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Xiaomi начала краудфандинг нового обогревателя Mijia Graphene Heater Pro. Устройство выполнено в компактном вертикальном корпусе белого цвета и оснащено широким изогнутым воздуховодом с микроперфорированной сеткой. Цена на старте составляет 349 юаней или 50 долларов.

Внутри установлен керамический нагревательный элемент PTC диаметром 310 мм с максимальной мощностью 2200 Вт. Графеновая технология высокой теплопроводности и дальнее инфракрасное рассеивание позволяют нагревателю выйти на рабочий режим за 3 секунды. Производительность на 24% выше, чем у предыдущего поколения, а повышение температуры на 7 °C занимает 10 минут. Устройство рассчитано на помещения площадью 15–27 м².

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

За циркуляцию воздуха отвечает алюминиевый вентилятор поперечного типа. Радиус обогрева достигает 2 м, угол поворота составляет 80°, а направление воздушного потока можно вручную изменять по вертикали на 120°. Доступны четыре режима: мощный, тихий, поддержания температуры и естественного ветра. Температуру можно задавать в диапазоне 22–28 °C.

В тихом режиме уровень шума заявлен на уровне 45,6 дБ(А), что на 4,4 дБ ниже показателя предыдущей модели. Mijia Graphene Heater Pro поддерживает Xiaomi Surge Smart Connect, подключение через Mi Home и голосовое управление Xiao Ai. Предусмотрены автоматическое включение при возвращении домой, верхние кнопки управления, скрытая ручка для переноски и устойчивое основание.