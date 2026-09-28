Представлен первый в мире человекоподобный робот с полностью китайской электронной архитектурой

В Поднебесной представили первый в мире робот с полностью китайской электронной архитектурой. По данным CCTV News, разработка охватывает операционную систему, сетевую инфраструктуру, прикладное программное обеспечение и вычислительные ИИ-чипы.

Безопасность системы проверили специалисты Национального центра развития промышленной информационной безопасности. В программу испытаний вошли повреждение суставных узлов, сетевые атаки и внедрение вредоносного программного обеспечения. В отдельных экстремальных сценариях роботы с традиционной архитектурой демонстрировали отказ цепей, внезапное отключение и потерю управления.

Источник изображения: mydrivers // CCTV News

Робот с новой электронной архитектурой успешно прошел соответствующие проверки и сохранил способность к безопасной работе. Разработчики отмечают, что такой подход должен усилить внутренние механизмы безопасности, задать более четкие границы автономного поведения и снизить потенциальные риски для оборудования и персонала при производственной эксплуатации.