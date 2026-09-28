Представлен новый Volkswagen Jetta M6 за $12 000. Это первая электрическая Jetta в истории

FAW-Volkswagen начал предварительные продажи электрического седана Jetta M6 в Китае. Новинка предлагается в трех комплектациях по цене от 80 800 или 12 000 долларов.

Модель стала первым серийным электромобилем бренда Jetta, который с этого года расширяет присутствие в сегменте автомобилей на новых источниках энергии.

Седан имеет размеры 4806 × 1868 × 1895 мм при колесной базе 2820 мм. В салоне установлены центральный экран диагональю 15,6 дюйма и 8,88-дюймовая цифровая приборная панель. Покупателям доступны шесть цветов кузова и три варианта оформления интерьера.

Базовый Jetta M6 465 Pro за 80 800 юаней получил батарею на 42,9 кВт•ч, электромотор мощностью 113 кВт (152 л.с.) и запас хода 465 км по CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, заявленный расход — 10,5 кВт•ч на 100 км. Оснащение включает адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку и систему кругового обзора с прозрачным шасси.

Версия 555 Max за 90 800 юаней оснащается батареей на 51,9 кВт•ч, мотором на 145 кВт (194 л.с.) и обеспечивает до 555 км по CLTC. Топовый 555 Ultra дополнительно получил ассистированное вождение уровня L2 с NOA для городских и загородных дорог, массаж передних кресел, поясничную регулировку, 256-цветную подсветку салона и подсвечиваемые дверные ручки.