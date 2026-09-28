AMD Ryzen 7 9850X3D и GeForce RTX 5080, 32 ГБ DDR5, SSD на 2 ТБ. Представлен игровой ПК Mechrevo Canglong G705

Компания Mechrevo начала продажи игрового настольного компьютера Canglong G705. Цена стартует с отметки 23 999 юаней в Китае.

Базовая конфигурация включает процессор AMD Ryzen 7 9850X3D, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 на 2 ТБ.

Корпус Azure Dragon G705 имеет размеры 479,6 × 240 × 450,5 мм, а его объем составляет около 52 л. Конструкция выполнена в стиле «кабина с видом на море» с двумя боковыми окнами и без передней левой стойки. Для питания используется блок мощностью 850 Вт с сертификацией 80 PLUS Gold.

Охлаждение процессора обеспечивает 360-мм жидкостная система, рассчитанная на стабильную работу при мощности до 140 Вт. Дополнительно установлены пять вентиляторов с ARGB-подсветкой.

Компьютер оснащен беспроводными адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор интерфейсов включает USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45 и 3,5-мм аудиоразъем. В качестве операционной системы используется Windows 11 Home.