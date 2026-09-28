MSI представила полностью модульный блок питания на 850 Вт с 10-летней гарантией

Компания MSI начала продажи блока питания PRO MAX 850PW мощностью 850 Вт. Новинка выполнена в белом корпусе, имеет полностью модульную конструкцию и предлагается в Китае за 589 юаней. Производитель предоставляет на устройство 10-летнюю гарантию.

Источник изображения: ithome // MSI

Блок питания размерами 140 × 150 × 86 мм соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и получил сертификацию 80 PLUS Platinum и PPLP. Внутри используется схема с полномостовым PFC, полномостовым LLC, синхронным выпрямлением и DC-DC-преобразованием. Установлены японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C, а отклонение напряжения по линии 12 В заявлено в пределах ±0,5%.

За охлаждение отвечает 120-мм вентилятор с FDB-подшипником. В комплект входят полностью луженые медные модульные кабели с текстурированной изоляцией. 16-контактный разъем получил цветовую маркировку, а интерфейс 12V-2x6 рассчитан на передачу до 600 Вт и поддерживает трехкратные кратковременные скачки мощности видеокарты.

MSI также предусмотрела восемь механизмов защиты, включая защиту от перегрузки по току и перенапряжения.