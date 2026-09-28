Пока в России осваивают 90-нанометровый техпроцесс, производство более современных чипов могут обеспечить через Китай

«Микрон», «Ангстрем» и «НМ-Тех» могут получить доступ к китайским фабрикам через новую компанию

Создаваемая в России «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК) рассматривает возможность покупки долей в нескольких китайских полупроводниковых предприятиях. По данным «Коммерсанта», цель таких инвестиций — обеспечить российским разработчикам более стабильный доступ к производственным мощностям для выпуска современных микросхем.

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Речь идет не о крупнейших китайских контрактных производителях, а о нескольких относительно небольших фабриках. При этом главным может стать не размер доли, а условия сотрудничества: российская сторона рассчитывает закрепить за собой производственные квоты или даже отдельные линии для выполнения собственных заказов.

Необходимость такого решения связана с ограниченными возможностями российского производства. Для ряда современных процессоров отечественные разработчики по-прежнему зависят от зарубежных фабрик, в то время как китайские предприятия уже освоили более современные техпроцессы, чем доступны внутри России.

Покупка долей не даст автоматического доступа к технологиям производства, патентам или инженерным разработкам. Главная практическая выгода заключается в другом — гарантированных производственных мощностях, более предсказуемых сроках выпуска и стабильной стоимости изготовления чипов.

ОМК создается как объединение ключевых российских микроэлектронных активов, включая «Микрон», «Ангстрем» и «НМ-Тех». До 2030 года на развитие компании планируется направить до 1 трлн рублей, из которых 750 млрд должно предоставить государство, а еще 250 млрд — Сбербанк.