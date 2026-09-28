AMD Ryzen AI Max+ PRO 495, 192 ГБ LPDDR5X, SSD на 2 ТБ и цена 7400 долларов. Представлен мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495

Minisforum начала продажи компактной рабочей станции MS-S1 MAX-P495, ориентированной на задачи искусственного интеллекта. Цена по акции в Китае составляет 51 999 юаней, на мировом рынке устройство предлагается за 7399 долларов.

В основе системы используется AMD Ryzen AI Max+ PRO 495, а объем встроенной оперативной памяти LPDDR5X-8533 достигает 192 ГБ. Для хранения данных предусмотрен SSD на 2 ТБ.

Корпус новинки повторяет конструкцию MS-S1 MAX и оснащен быстросъемной направляющей. Встроенный блок питания имеет мощность 320 Вт, а система охлаждения включает медное основание, шесть тепловых трубок и два вентилятора. Она рассчитана на постоянную мощность 120 Вт и кратковременную пиковую нагрузку до 160 Вт. Также поддерживаются объединение нескольких машин и установка в стойку.

Конфигурация предусматривает полноразмерный слот PCIe 4.0 x4 и два разъема M.2 PCIe 4.0 x4 и x1. Есть Wi-Fi 7, Bluetooth и микрофон с ИИ-шумоподавлением. На передней панели размещены два USB-C 40 Гбит/с, USB-A 10 Гбит/с и аудиоразъем 3,5 мм.