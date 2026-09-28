Чистый экран без вырезов и с рамкой меньше 1 мм: Red Magic 12 Pro+ выходит уже 15 октября

Потенциально это один из самых мощных флагманов новой волны

Red Magic объявила дату премьеры нового игрового флагмана 12 Pro+. Смартфон представят в Китае 15 октября. Новинка получит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme 6 — устройство войдет в число первых моделей на этой платформе.

При разработке нового поколения RedMagic решила сосредоточиться не только на максимальной производительности, но и на эргономике. Компания утверждает, что 12 Pro+ станет легче, тоньше и уже предшественника, а более скругленный корпус должен сделать смартфон удобнее при продолжительном использовании.

Изменится и дисплей. Ширина черной рамки вокруг экрана сократится с 1,25 до 0,96 мм. При этом RedMagic сохранит характерную для своих флагманов подэкранную фронтальную камеру — отверстий и вырезов в рабочей области дисплея не будет.

RedMagic уже анонсировала несколько новых технологий охлаждения, призванных сдерживать нагрев и предотвращать падение частот под длительной нагрузкой.

Одновременно производитель собирается улучшить программную часть смартфона. Для RedMagic 12 Pro+ заявлены переработанный интерфейс, повышение плавности системы и новые функции на базе искусственного интеллекта.