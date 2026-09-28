Представлена крошечная GAN-зарядка Huntkey, которую можно использовать высоко в горах

Устройство рассчитано на эксплуатацию на высоте до 5000 м.

Компания Huntkey представила компактное зарядное устройство S67 mini с номинальной мощностью 67 Вт. Адаптер оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A, а для преобразования энергии используются GaN-компоненты. Стоимость новинки составляет 109 юаней.

В конструкции для отвода тепла используются графеновый радиатор. Устройство соответствует требованиям нового национального стандарта CCC и рассчитано на эксплуатацию на высоте до 5000 м. Предусмотрена защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, перезаряда и переразряда, скачков напряжения, электростатического разряда и возгорания.

Порт USB-C1 выдает до 67 Вт, USB-C2 — также до 67 Вт, а USB-A поддерживает мощность до 33 Вт. При одновременном использовании двух портов доступны режимы 45+20 Вт или 15+15 Вт в зависимости от комбинации разъемов.

При подключении всех трех портов максимальная мощность 45 Вт приходится на USB-С1, тогда как USB-С2 и USB-A совместно обеспечивают еще 15 Вт.