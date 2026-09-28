Очень яркий двухслойный OLED, мониторинг рисков остановки сердца, уровня сахара и артериального давления. Умные часы Honor Watch 6 Pro поступили в продажу в Китае

Новые смарт-часы получили нано-микрокристаллическую керамику, яркость до 4500 нит и набор функций для контроля состояния здоровья

Умные часы Honor Watch 6 Pro поступили в продажу в Китае по цене от 1699 юаней. Часы получили 1,5-дюймовый двухслойный OLED-дисплей, созданный с применением пиксельной литографии. Заявленная яркость экрана достигает 4500 нит. Корпус выполнен с использованием нано-микрокристаллической керамики, а программной основой стала MagicOS.

Одной из ключевых функций стала система Honor Health System, способная выявлять признаки чрезвычайно высокого риска остановки сердца и выдавать поэтапные предупреждения. Часы используют вибрацию, а при подтверждении угрозы связываются с экстренными контактами и выводят на экран инструкции по проведению реанимационных мероприятий.

Watch 6 Pro также поддерживают непрерывный мониторинг артериального давления 2.0 с ИИ-анализом, учитывающим физическую активность, сон, настроение и изменения давления. Кроме того, часы могут подключаться к системе непрерывного мониторинга глюкозы Sinocare для отображения данных об уровне сахара.

Honor заявляет до 18 дней автономной работы, однако при обычном использовании показатель составляет до 10 дней, а с включенным Always-On Display — до 7 дней. При постоянном мониторинге показателей здоровья время работы сокращается до 4 дней. Часы поддерживают уведомления со смартфонов Honor и iPhone.