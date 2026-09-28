Автогигант Great Wall представил компьютерный блок питания с защитой от влаги и насекомых, который работает на высоте до 5000 м

Новинка получила защиту от влаги, пыли и насекомых, а также трехлетнюю гарантию

Корпуса, системы питания и охлажденияGreat Wall

Great Wall представила на китайском рынке компактный блок питания номинальной мощностью 230 Вт. Устройство продается на JD.com за 149 юаней.

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Источник изображения: ithome // Great Wall

Металлический корпус получил вентиляционные отверстия в форме сот для эффективного отвода тепла, а кабели имеют цветовую маркировку. Сетевой шнур в комплект не входит.

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Источник изображения: ithome // Great Wall

Блок питания работает в однополярной конфигурации 12 В и обеспечивает ток до 19,16 А. Диапазон входного напряжения составляет 180–240 В. Печатная плата покрыта тремя защитными слоями, которые, по заявлению производителя, препятствуют воздействию влаги, пыли и насекомых.

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Источник изображения: ithome // Great Wall

Электроника оснащена защитой от перенапряжения, сверхтока, перегрузки по мощности и короткого замыкания. Устройство соответствует новому национальному стандарту и сохраняет работоспособность на высоте до 5000 метров.

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