Батарея 10 000 мА•ч, полгода без подзарядки, 3D Face Raise 3.0, 3D ToF и видеосвязь. Новый дверной замок Huawei с 3D-распознаванием лица поступил в продажу в Китае

Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition поступил в продажу в Китае по цене 2499 юаней, а с учетом субсидии в некоторых регионах стоимость снижается до 2124,15 юаня.

Замок выполнен методом цельного литья под давлением, оснащен полностью автоматическим механизмом с шумоподавлением и цилиндром C-класса. На передней панели установлены камера с датчиком глубины, широкоугольный глазок с углом обзора 161° и красная кнопка экстренного вызова.

Источник изображения: ithome // Huawei

Система использует технологию 3D Face Raise 3.0 и датчик 3D ToF, собирающий 307 200 точек информации о глубине. Разблокировка занимает около 0,8 секунды, распознавание работает при росте человека от 1,2 до 2 м и отклонении лица до 30°. Проверка подлинности и алгоритмы динамического обучения позволяют блокировать попытки обмануть систему фотографией, видео или 3D-моделью.

Замок также поддерживает ИИ-обнаружение людей, видеосвязь через дверной звонок и удаленную разблокировку со смартфона или совместимых экранов. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч, которого хватает на 4–6 месяцев работы. При использовании четырех батареек AA заявленный срок автономности составляет до 7 месяцев.

При полном разряде предусмотрена аварийная система питания. После нажатия красной кнопки пользователь может активировать резервный источник энергии и открыть дверь с помощью отпечатка пальца или пароля.