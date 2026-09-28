Honda Odyssey обновили: минивэн с расходом 6 л на 100 км получил массаж, вентиляцию сидений, холодильник, потолочный экран и звук JBL

Салон рассчитан на семь человек по схеме 2+2+3

GAC вывела на китайский рынок обновленный Honda Odyssey стоимостью от 184 800 до 241 800 юаней. Основные изменения сосредоточены в салоне: отдельные версии получили подогрев, вентиляцию и массаж сидений. В качестве дополнительных опций предлагаются автомобильный холодильник, потолочный экран и аудиосистема JBL HiFi.

Источник изображения: mydrivers // Honda

Габариты минивэна остались прежними — 4861 × 1820 × 1712 мм, колесная база составляет 2900 мм. Салон рассчитан на семь человек по схеме 2+2+3. Базовая версия получила 12,3-дюймовый центральный экран, тогда как более дорогие исполнения сохранили 10,1-дюймовый дисплей, Honda Connect 3.0 и 50-ваттную беспроводную зарядку.

Версия PRO+ оснащается подогревом сидений первого и второго рядов, а топовый вариант MAX дополнительно получил вентиляцию и массаж обоих рядов. Также доступны холодильники в подлокотниках и потолочные развлекательные экраны. Система трансформации сидений Magic Seat сохранена.

Источник изображения: mydrivers // Honda

Силовая установка не изменилась: гибрид i-MMD с 2,0-литровым двигателем мощностью 107 кВт и электромотором на 135 кВт. Совокупная мощность составляет 158 кВт, трансмиссия — E-CVT. Расход топлива по WLTC заявлен на уровне 5,88–6,17 л/100 км.