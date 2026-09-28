14 л, стирка при 95 °C и 29 программ. Представлена стиральная машина Roborock Z1 MiniPure

Компания Roborock выпустила на китайской платформе JD.com полностью автоматическую барабанную стиральную машину Z1 MiniPure. Модель рассчитана на загрузку до 2 кг белья и предназначена в том числе для стирки детских вещей. Стоимость устройства составляет 2705 юаней, а с учетом государственной субсидии в некоторых регионах цена снижается до 2299 юаней.

Корпус выполнен в белом цвете и оснащен стеклянной панелью с сенсорной зоной управления. Габариты составляют 400 × 500 × 436 мм с учетом дверцы, масса — 23,5 кг. Конструкция предусматривает встроенный сливной насос с верхним отводом воды, что позволяет устанавливать устройство в помещениях с разной конфигурацией коммуникаций.

Источник изображения: ithome // Roborock

Внутри установлен барабан объемом 14 л диаметром более 300 мм. За вращение отвечает 80-ваттный инверторный двигатель прямого привода DD, а уровень шума при работе не превышает 32 дБ(А). Стиральная машина соответствует первому уровню китайского стандарта энергоэффективности, коэффициент эффективности стирки составляет 1,08.

Для обработки белья предусмотрены УФ-стерилизация и высокотемпературная стирка при 95 °C. По заявлению производителя, система удаляет более 99% распространенных бактерий и аллергенов и полностью уничтожает пылевых клещей. Также реализованы двунаправленная очистка барабана распылением и автоматическая высокотемпературная самоочистка при 95 °C.

За автоматическую дозировку моющего средства отвечает встроенный резервуар объемом 260 мл с контролем уровня жидкости. Через фирменное приложение доступны 29 программ, дистанционное управление и добавление белья во время цикла. Среди специализированных режимов — быстрая стирка нижнего белья и программа для шелковых изделий.