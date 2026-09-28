Компактный BYD Seagull нового поколения получит 300-киловаттную зарядку за 9 минут как у флагманов

BYD Seagull нового поколения, по данным CarNewsChina, сможет заряжаться с 10% до 70% за 5 минут, а восполнение заряда до 97% займет около 9 минут. При температуре −30 °C процесс будет длиться всего на 3 минуты дольше.

По предварительным данным, автомобиль получит тяговые батареи LFP емкостью 30 и 39,2 кВт•ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC составит 320 и 420 км соответственно, что эквивалентно примерно 259 и 340 км по WLTP. Пока неизвестно, будет ли Blade Battery 2.0 доступна для обеих модификаций. Китайские источники предполагают, что технология Flash Charging достанется только старшим комплектациям с батареей 39,2 кВт•ч.

При зарядке аккумулятора с 10% до 70% средняя мощность может достигать 282 кВт, что соответствует показателю 7C. В начальной фазе сессии пиковое значение, по расчетам, способно превышать 300 кВт, после чего мощность будет снижаться по мере роста уровня заряда и температуры батареи. Для компактного электромобиля такой показатель существенно выше возможностей большинства конкурентов, ограниченных зарядкой мощностью менее 100 кВт.

Новый Seagull также должен получить улучшенную систему терморегуляции батареи. У нынешних базовых версий используются батареи с воздушным охлаждением, что ограничивает возможности зарядки и может влиять на ресурс аккумулятора в условиях высокой температуры.

Подробности о характеристиках машины мы сообщали в предыдущей заметке.