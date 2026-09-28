Компактный смартфон с экраном 6,37 дюйма, двумя камерами по 200 Мп и батареей на 8000 мА•ч . Объявлены цены на Honor Magic 9
Компания раскрыла стоимость базового флагмана до официальной презентации
Honor объявила цену стандартной версии Magic 9 накануне официальной премьеры серии в Китае.
Смартфон в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти оценен в 5999 юаней (около 900 долларов). После применения государственной субсидии фактическая стоимость составит 5499 юаней (примерно 820 долларов). Покупателям предложат четыре варианта оформления корпуса: Explosive Rice White, Curtain Black, Opening White и Olive Green.
Honor Magic 9 получит 6,37-дюймовый дисплей и тройную основную камеру. В ее состав войдут 200-мегапиксельный главный модуль, 200-мегапиксельный телеобъектив и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.
Официальная презентация Honor Magic 9 состоится в Китае 28 сентября.
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