Гибридный Lada Azimut уже готов: запас хода 1000 км, 500 л.с. и разгон до 100 км/ч за 6,5 с
Гибридная версия внешне отличается от обычного Azimut только обозначением PHEV 4WD
Подробности о гибридном кроссовере Lada Azimut опубликовала «Российская газета». Именно такой автомобиль ранее тестировал глава Минпромторга Антон Алиханов.
Внешне отличить гибрид от стандартной версии практически невозможно: единственным заметным признаком является шильдик PHEV 4WD на двери багажника. Основные отличия кроссовера связаны с силовой установкой.
Гибрид оснащен двигателем внутреннего сгорания и двумя электромоторами, установленными на передней и задней осях. Совокупная мощность системы составляет около 500 л.с., а разгон с места до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Запас хода превышает 1000 км. Таким образом, именно гибридная модификация Lada Azimut получит полный привод, которого не будет у обычных версий кроссовера.
Сейчас предсерийные автомобили проходят испытания. При этом АвтоВАЗ пока не подтвердил окончательное решение о выводе наиболее мощной модификации Azimut на российский рынок. Компания продолжает оценивать перспективы запуска такой версии и сроки ее возможного появления.
Серийное производство Lada Azimut стартовало 25 сентября. До конца 2026 года кроссоверы должны поступить к дилерам. Стоимость автомобиля будет объявлена ближе к началу продаж.
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