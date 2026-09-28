АвтоВАЗ рассказал, чем Lada Azimut лучше китайских кроссоверов

Он станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте

АвтоВАЗ назвал преимущества кроссовера Lada Azimut, который встал на конвейер на прошлой неделе, 25 сентября.

Новый кроссовер от Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте. Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена. пресс-служба АвтоВАЗа

Основными конкурентами Lada Azimut на российском рынке станут Belgee X50 и X50+, Jeland J6, Haval M6 и Tenet T4L.

Для кроссовера предусмотрены два атмосферных бензиновых двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра. Первый развивает 120 л.с. и 154 Нм крутящего момента, второй — 135 л.с. при максимальном моменте 175 Нм.

До конца 2026 года АвтоВАЗ рассчитывает собрать несколько тысяч серийных экземпляров Lada Azimut. В 2027 году производственный план предусматривает выпуск около 20 тысяч автомобилей.