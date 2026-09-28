Бестселлер BYD Seagull в новом поколении перешел на задний привод и получил передний багажник

В Китае показали BYD Seagull второго поколения, который получил серьезные изменения в конструкции. Главным новшеством стала смена приводной схемы: вместо переднего привода электромотор теперь установлен на задней оси. Одновременно освободилось пространство под передним капотом, поэтому электромобиль обзавелся передним багажным отделением. Ранее сообщалось, что пятиместная модель также лишится традиционной приборной панели.

По данным Autohome и документов китайского Министерства промышленности и информатизации, новый Seagull оснащен электромотором TZ164XYB производства Zhengzhou BYD Auto мощностью 95 кВт (127 л.с.). Для сравнения, у модели предыдущего поколения использовался передний двигатель на 55 кВт. Максимальная скорость автомобиля увеличилась до 150 км/ч. При этом задняя торсионная балка уступила место независимой многорычажной подвеске.

Источник изображения: carnewschina // BYD

Ходовая часть получила 16-дюймовые легкосплавные колеса с двухрядными четырехспицевыми дисками и более широкие шины размерности 205/60 R16. У прежней версии применялись шины шириной 165 и 175 мм. Появление переднего багажника стало прямым следствием переноса силового агрегата назад, однако его объем BYD пока не раскрыла. Такие багажники остаются редкостью среди китайских компактных электромобилей стоимостью менее 100 000 юаней.

В салоне установлены двухспицевый многофункциональный руль с плоской нижней частью и центральный дисплей на отдельной панели. Под дефлекторами вентиляции разместились физические переключатели, рядом предусмотрены площадка для беспроводной зарядки смартфона и два вертикальных подстаканника. Снаружи появились механические дверные ручки с частично скрытой конструкцией, а задняя часть получила раздельные фонари, крупный спойлер и нижний диффузор.

Источник изображения: carnewschina // BYD

Для старших комплектаций может быть доступен установленный на крыше лидар, связанный с комплексом DiPilot 300 (God’s Eye B) с функциями помощи водителю второго уровня.