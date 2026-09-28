Батарея CATL и ДВС, который позволяет выработать 3,71 кВт•ч на литр топлива. Представлен рамный кроссовер Chery iCaur V27 Long-Range Edition

Chery раскрыла характеристики iCaur V27 Long-Range Edition перед официальным запуском в Китае 30 сентября. Автомобиль получит литий-железо-фосфатную батарею CATL емкостью 51,2 кВт•ч, которая обеспечит запас хода на электротяге до 300 км по циклу CLTC, или около 215 км по WLTP. По сравнению с существующими версиями емкость аккумулятора увеличилась на 49,3%.

Силовая установка останется гибридной по схеме EREV. Два электромотора формируют полный привод и суммарную мощность 335 кВт (449 л.с.), а бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель используется в качестве генератора. Заявленный максимальный тепловой КПД двигателя достигает 45,79%, а эффективность выработки электроэнергии — 3,71 кВт•ч на литр топлива.

Источник изображения: carnewschina // Chery

Батарея поддерживает быструю зарядку постоянным током с 30% до 80% за 17 минут. Мощность системы V2L увеличена с 3,3 до 6 кВт. Габариты автомобиля остались прежними: длина составляет 4909 мм, а с внешним запасным колесом — 5055 мм, ширина — 1976 мм, высота — до 1894 мм при колесной базе 2910 мм.

В оснащение входят процессор Snapdragon 8295P для мультимедийной системы с вычислительной мощностью ИИ 30 TOPS и голосовой помощник на базе моделей DeepSeek. Старшая версия Falcon 700 сохраняет установленный на крыше лидар и вычислительную платформу Horizon Robotics Journey 6P производительностью 560 TOPS для систем помощи при движении по городским и скоростным дорогам.