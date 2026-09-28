Geely и Nio решили унифицировать зарядную инфраструктуру и станции по замене батарей

Geely начнет создавать электромобили под общий стандарт

Корпуса, системы питания и охлажденияGeelyNIO

Geely Holding Group и Nio объявили о стратегическом партнерстве, которое предусматривает интеграцию зарядной инфраструктуры и сетей станций замены тяговых батарей.

В рамках сделки Geely получит 30% Nio Power, передав подразделение Yiyi Power и дополнительно инвестировав 640 млн юаней ($94,1 млн). Операции Yiyi Power по замене батарей на коммерческом транспорте войдут в структуру Nio Power.

В свою очередь Nio приобретет 10% зарядного подразделения Geely Haohan Power. После завершения сделки компании намерены обеспечить полную взаимосвязь своих зарядных ресурсов, что позволит расширить доступ пользователей к энергетической инфраструктуре обеих групп.

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Источник изображения: carnewschina // Nio

Отдельным направлением станет создание единого стандарта замены аккумуляторов для легковых электромобилей. Geely и Nio планируют совместно разрабатывать технологии и технические требования, после чего Geely начнет выпуск новых электромобилей, совместимых с общей системой. Nio Power при этом обеспечит необходимую инфраструктуру для обслуживания таких машин.

Nio Energy рассчитывает к 2030 году довести совокупное количество станций замены батарей до 10 000. По оценке компании, годовой объем потребления электроэнергии этой сети после масштабирования превысит 10 млрд кВт•ч.

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