Прямо перед анонсом Honor Magic 9 Pro Max набрал рекордные 5,52 млн баллов в AnTuTu и обошел OnePlus 16

Флагман с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти показал рекордный результат перед сегодняшней презентацией в Китае

Honor Magic 9 Pro Max появился в базе AnTuTu V12 накануне официальной презентации серии Magic 9 в Китае. Смартфон с номером модели WKL-AN80 набрал 5 524 187 баллов, продемонстрировав высокие результаты во всех основных категориях тестирования.

В протестированной конфигурации установлены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель объемом 1 ТБ стандарта UFS 4.1. В качестве программной платформы указана Android 17. За производительность отвечает однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с двумя ядрами Oryon Prime на частоте до 5,07 ГГц, тремя производительными ядрами на 4,03 ГГц и еще тремя на 3,74 ГГц.

Источник изображения: ithome // Honor

Процессорная часть набрала 1 452 764 балла, графическая — 2 081 549. Результаты тестов памяти и пользовательского интерфейса составили 736 389 и 1 253 485 баллов соответственно. В сумме Magic 9 Pro Max преодолел отметку в 5,5 млн баллов.

Для сравнения, OnePlus 16 в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти ранее получил 5 384 433 балла в AnTuTu V12. Таким образом, результат Honor оказался выше примерно на 140 тыс. баллов.

Официальная презентация Honor Magic 9 состоится в Китае уже сегодня, 28 сентября.