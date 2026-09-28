Starship отправляется в исторический полет: впервые корабль должен выйти на орбиту. Трансляция начнётся в 14:38 мск

14-й испытательный полет Starship запланирован на сегодня со стартовой площадки Pad 2 на космодроме Starbase. Стартовое окно откроется в 15:15 мск и продлится 75 минут — до 16:30 мск.

Главной задачей миссии станет первый в истории Starship выход на околоземную орбиту. Корабль должен подняться на высоту около 275 км и провести на орбите почти 10 часов, совершив примерно шесть витков вокруг Земли.

В ходе полета Starship также предстоит вывести 26 спутников Starlink V3. Они должны пополнить действующую орбитальную группировку SpaceX. Миссия станет очередным этапом испытаний многоразовой системы и ее орбитальных возможностей.

Возвращение обеих ступеней на стартовую площадку в этот раз не предусмотрено. Super Heavy после отделения должен приводниться в Мексиканском заливе, а Starship завершит орбитальную часть полета приводнением в Тихом океане западнее побережья Чили.

Трансляция от SpaceX в X начнётся в 14:38 мск.