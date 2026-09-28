Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra получат свежайшее обновление One UI уже сегодня, 28 сентября

Апдейт распространят на серию Galaxy S23, включая Galaxy S23 Ultra, с актуальными исправлениями безопасности за сентябрь 2026 года

Серия Samsung Galaxy S23 уже сегодня, 28 сентября, получит очередное обновление программного обеспечения на базе One UI 8.5.

Об этом сообщил источник tarunvats33, отслеживающий распространение прошивок Samsung. Прошивка получила номер S918BXXSAFZI1.

Оболочка One UI 8.5 основана на Android 16 и впервые стала доступна владельцам Galaxy S23 в мае 2026 года. Среди нововведений — полностью настраиваемая панель быстрых настроек, обновленный дизайн ряда системных приложений и расширенные возможности ИИ-ассистента Bixby.

Кроме того, One UI 8.5 принесла поддержку межплатформенной функции Quick Share, которая обеспечивает обмен файлами с совместимыми устройствами других экосистем, включая AirDrop.

Сентябрьский пакет предназначен прежде всего для обновления уровня безопасности, а его распространение ожидается для различных моделей линейки: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.