Российский аналог Boeing 737 и Airbus создал сотни рабочих мест. Иркутский авиазавод расширяет штат из-за роста выпуска МС-21

Иркутский авиационный завод увеличивает численность персонала одновременно с ростом объемов производства МС-21 и ускорением работы поточной линии. По словам гендиректора предприятия Андрея Сойнова, дополнительная потребность в кадрах связана непосредственно с расширением производства и уже синхронизирована с программой набора и подготовки специалистов.

На данный момент на завод приняты 173 новых сотрудника. Всего до конца первого квартала 2027 года предприятие планирует увеличить штат на 500 человек. При этом руководство отмечает, что дефицита кадров сейчас нет.

Часть новых работников уже имеет профильную подготовку. В основном это выпускники техникума авиастроения и материалообработки, который готовит специалистов для Иркутского авиазавода. Молодые сотрудники без достаточного опыта проходят дополнительное обучение на учебно-производственном комбинате предприятия. Для адаптации также используются программы наставничества.

В зависимости от выбранной специальности подготовка сотрудника для работы с самолетами МС-21 занимает от четырех до шести месяцев. Студенты профильного техникума еще во время обучения проходят практику непосредственно на заводе и работают под руководством наставников, поэтому после выпуска им требуется в основном адаптация к рабочему месту.

Как уже сообщалось, Иркутский авиационный завод рассчитывает в 2027 году выйти на темп производства МС-21 примерно один самолет за 40 календарных дней. Первые детали укороченной версии МС-21 уже начали изготавливать, а первый полёт нового самолета запланирован на август 2028 года. Иркутский авиационный завод планирует с начала 2027 года самостоятельно окрашивать серийные самолеты МС-21. «Аэрофлот» начнет получать вторую партию самолетов МС-21 в 2029 году.