«Технически возможно, но есть вопрос зачем». Иркутский авиазавод будет выпускать 36 самолётов МС-21 в год, больше — нецелесообразно

Иркутский авиационный завод располагает производственными мощностями для выпуска до 36 самолетов МС-21 в год. При этом предприятие продолжит реализацию инвестиционной программы, которая предусматривает закупку дополнительного оборудования для механической обработки, а также заготовительно-штамповочного производства.

По словам гендиректора Иркутского авиазавода Андрея Сойнова, из-за задержек с финансированием часть мероприятий инвестиционной программы была перенесена. Теперь оставшиеся работы планируется выполнить в 2027–2029 годах, после чего предприятие должно выйти на расчетный объем производства 36 лайнеров ежегодно.

Технически завод способен нарастить выпуск и выше этого показателя, однако в ближайшей перспективе таких планов нет. Руководство предприятия считает важным обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей, поскольку стабильный темп позволяет контролировать себестоимость, качество и организацию производства.

Сойнов отметил, что резкое изменение объемов выпуска создает дополнительные риски для предприятия. Поэтому после выхода на запланированные мощности завод намерен сохранять достигнутый темп. «Пока больше 36 в год мы не планируем», — заявил руководитель Иркутского авиазавода.

Технически возможно, но есть вопрос зачем, какую проблему мы решаем. Для производства важно наличие равномерной ритмичной загрузки. Это обеспечивает как раз и те темпы, те уровни себестоимости целевые, которые необходимо нам достигать, и тот уровень качества, который требуется. Постоянные скачки и изменения в программе, для нас они губительны для производства, для любого завода. Поэтому нам важно, что у нас есть стабильный и понятный объем, на котором мы работаем Андрей Сойнов

Иркутский авиационный завод рассчитывает в 2027 году выйти на темп производства МС-21 примерно один самолет за 40 календарных дней. Первые детали укороченной версии МС-21 уже начали изготавливать, а первый полёт нового самолета запланирован на август 2028 года. Иркутский авиационный завод планирует с начала 2027 года самостоятельно окрашивать серийные самолеты МС-21. «Аэрофлот» начнет получать вторую партию самолетов МС-21 в 2029 году.