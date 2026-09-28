Кто-то уходит от вырезов в экране, а у Huawei Mate 90 их будет сразу три

Новые рендеры раскрыли дизайн дисплеев четырех моделей Mate 90

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В Сети появились изображения передней панели серии Huawei Mate 90, которая должна включать четыре модели. Опубликованный рендер демонстрирует одинаковую компоновку экрана для всех устройств: в верхней части расположены три отверстия, предназначенные для фронтальной камеры и системы 3D-распознавания лица.

Huawei сохранила скругленные углы корпуса и уменьшила рамку вокруг дисплея. Флагманская линейка также продолжит использовать плоские экраны вместо изогнутых панелей.

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Источник изображения: huaweicentral // Digital Chat Station

Тройная компоновка отверстий применяется Huawei в смартфонах Mate с 2023 года. Впервые такой дизайн появился у старших моделей Mate 60, где помимо фронтальной камеры использовался ToF-сенсор для системы разблокировки по лицу. В серии Mate 80 компания распространила аналогичное решение уже на все четыре модели, включая базовую версию.

Презентация новых смартфонов предварительно ожидается 1 октября.

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