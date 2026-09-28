Подходит для многих смартфонов, но максимум выдаёт только для Xiaomi. Живые фото Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Аккумулятор выполнен в корпусе толщиной всего 6 мм

Корпуса, системы питания и охлажденияXiaomi

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W показали на живых фото. Аксессуар имеет размеры 98,5 × 71,5 мм, толщину всего 6 мм и вес 98 г. Корпус выполнен из анодированного алюминия, а емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч. При стандартном напряжении 5 В фактическая отдаваемая емкость ограничена примерно 3000 мА•ч.

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Источник изображения: gsmarena

Встроенная система поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, однако этот показатель доступен только смартфонам Xiaomi 17. Остальные устройства получают максимум 7,5 Вт. Причина в отсутствии сертификации MagSafe и Qi. Через USB-C аккумулятор способен отдавать до 22,5 Вт. Одновременно по кабелю и беспроводным способом можно получить до 7,5 и 5 Вт соответственно.

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Источник изображения: gsmarena

Испытания с iPhone 15 Pro показали, что за 30 минут беспроводной зарядки уровень батареи вырос с 1% до 27%, за час — до 46%, а через два часа — до 75%. Примерно через 2,5 часа внешний аккумулятор полностью разрядился, а смартфон достиг 91%. С Pixel 11 Pro результаты оказались значительно скромнее: за три часа заряд вырос лишь до 55%, причем мощность не превышала 5 Вт.

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Источник изображения: gsmarena

При проводном подключении Pixel 11 Pro показатели заметно лучше: за 15 минут смартфон получил 23%, за полчаса — 41%, а к моменту полной разрядки аккумулятора через 51 минуту уровень достиг 61%. При этом магнитное крепление надежно удерживает устройство на iPhone и Pixel даже через фирменные чехлы. 

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