Подходит для многих смартфонов, но максимум выдаёт только для Xiaomi. Живые фото Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W показали на живых фото. Аксессуар имеет размеры 98,5 × 71,5 мм, толщину всего 6 мм и вес 98 г. Корпус выполнен из анодированного алюминия, а емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч. При стандартном напряжении 5 В фактическая отдаваемая емкость ограничена примерно 3000 мА•ч.

Встроенная система поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, однако этот показатель доступен только смартфонам Xiaomi 17. Остальные устройства получают максимум 7,5 Вт. Причина в отсутствии сертификации MagSafe и Qi. Через USB-C аккумулятор способен отдавать до 22,5 Вт. Одновременно по кабелю и беспроводным способом можно получить до 7,5 и 5 Вт соответственно.

Испытания с iPhone 15 Pro показали, что за 30 минут беспроводной зарядки уровень батареи вырос с 1% до 27%, за час — до 46%, а через два часа — до 75%. Примерно через 2,5 часа внешний аккумулятор полностью разрядился, а смартфон достиг 91%. С Pixel 11 Pro результаты оказались значительно скромнее: за три часа заряд вырос лишь до 55%, причем мощность не превышала 5 Вт.

При проводном подключении Pixel 11 Pro показатели заметно лучше: за 15 минут смартфон получил 23%, за полчаса — 41%, а к моменту полной разрядки аккумулятора через 51 минуту уровень достиг 61%. При этом магнитное крепление надежно удерживает устройство на iPhone и Pixel даже через фирменные чехлы.