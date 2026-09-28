200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, внешний экран, 8000 мА·ч, 90 Вт и Dimensity 9600 Pro: камерофон Vivo X500 Pro Max и его комплект поставки показали вживую

Vivo X500 Pro Max поступил в редакцию GSMArena, которая показала живые фото и содержимое комплекта поставки после китайской премьеры.

Смартфон оснащен новой 2-нм однокристальной системой Dimensity 9600 Pro и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти. Внутри установлен аккумулятор емкостью 8000 мА•ч.

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре размером 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC и стабилизированным объективом 24 мм f/1.6. Второй модуль получил 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,4 дюйма и объектив 85 мм f/2.7, третий — 50-мегапиксельный датчик 1/2,75 дюйма со сверхширокоугольной оптикой 15 мм f/2.0.

На распаковке представлена версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. В комплект входят кабель USB-A — USB-C, зарядное устройство мощностью 90 Вт и защитный чехол. Впрочем, международная версия может лишиться адаптера питания.

Для смартфона также предусмотрен Creator Kit из 18 аксессуаров. В него входят телеконвертеры с увеличением 2,35x и 4,7x, два варианта чехлов, рукоятка с дополнительными органами управления, ремешки, крепления для штатива и адаптеры фильтров.

Главной новинкой стал отдельный Preview-экран с тремя кнопками. Он подключается по Bluetooth, позволяет управлять камерой и продолжает работать даже при заблокированном смартфоне.