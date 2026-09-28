Он не стал хитом в Китае, теперь Oppo Find X10 со скидкой и бонусами за предзаказ готовят к глобальному запуску

Oppo начала подготовку к международному запуску серии Find X10. На британском сайте компании появилась страница «Скоро в продаже», где покупателям предлагают внести депозит в размере 49 фунтов стерлингов.

После выхода смартфона он позволит получить скидку до 200 фунтов стерлингов, а при открытии предзаказов покупателям также обещан комплект телеконвертера Hasselblad.

Точная дата глобальной премьеры пока не раскрыта, однако старт британской рекламной кампании указывает на скорое появление смартфонов за пределами Китая. Серия Find X10 дебютировала на домашнем рынке 22 сентября одновременно с умными часами Watch S2 и наушниками Enco X4.

По данным последних утечек, международная презентация Find X10 может состояться в конце октября. Индийский релиз, предположительно, пройдет до праздника Дивали, который в этом году отмечается в начале ноября. Официальные сроки Oppo пока не подтвердила.

Ранее сообщалось, что в Китае Oppo Find X10 в первый день показал всего 40% от уровня продаж соответствующей флагманской серии предыдущего поколения.