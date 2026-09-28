Огромная батарея 7000 мАч, камера Zeiss 200 Мп, IP59 и два экрана 6,5 и 8 дюймов: глобальный Vivo X Fold 6 выходит уже 1 октября

Глобальная премьера Vivo X Fold 6 состоится 1 октября, а уже 6 октября складной смартфон представят в Индии. Об этом сообщил инсайдер Абхишек Ядав. Таким образом, международный релиз состоится примерно через четыре месяца после китайского дебюта устройства, состоявшегося в июне.

За пределами Китая Vivo X Fold 6 ожидается в конфигурациях с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Покупателям предложат варианты в цветах Prism Black и Nebula Teal. При этом программное обеспечение международной версии будет отличаться: смартфон получит OriginOS 7 вместо OriginOS 6 Fold, установленной на китайской модели.

Аппаратная часть при этом останется без существенных изменений. Смартфон оснащен внутренним 8,02-дюймовым экраном на основе материала M14 и внешней 6,51-дюймовой панелью. За производительность отвечает разработанная Vivo версия однокристальной системы Dimensity 9500 Super Edition.

Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор, перископический телефотомодуль с сертификацией Zeiss APO и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Также поддерживается фирменный телеконвертер Zeiss 200 мм. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 7000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 40 Вт.