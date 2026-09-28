Четыре самолета МС-21 будут на летно-испытательной станции к концу 2026 года

Иркутский авиазавод готовит сразу четыре серийных лайнера к летным испытаниям, после чего самолеты будут ждать завершения сертификации

К концу 2026 года четыре серийных самолета МС-21 планируется разместить на летно-испытательной станции Иркутского авиационного завода. Лайнеры будут находиться на разных стадиях готовности, после чего им предстоит дождаться завершения сертификационных процедур и оформления необходимых документов для передачи заказчикам.

Второй серийный МС-21 уже находится на летно-испытательной станции, где специалисты проводят наземную отработку систем. Первый полет ожидается ближе к октябрю, а полноценные летные испытания должны начаться с конца октября.

Третий самолет 28 сентября планируется передать на летно-испытательную станцию из цеха окончательной сборки. После наземных проверок его также поднимут в воздух. Четвертый лайнер намерены направить на станцию в октябре, где он пройдет комплекс наземных испытаний.

По данным Росавиации, все процедуры сертификации МС-21 должны быть завершены до середины 2027 года. Самолет относится к классу ближне-среднемагистральных пассажирских лайнеров и предназначен для замены Ту-154 и семейства Ту-204 на российском рынке.

Иркутский авиационный завод рассчитывает в 2027 году выйти на темп производства МС-21 примерно один самолет за 40 календарных дней. Первые детали укороченной версии МС-21 уже начали изготавливать, а первый полёт нового самолета запланирован на август 2028 года. Иркутский авиационный завод планирует с начала 2027 года самостоятельно окрашивать серийные самолеты МС-21. «Аэрофлот» начнет получать вторую партию самолетов МС-21 в 2029 году.